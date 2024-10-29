Заседание Северного совета — Зеленский выступил с речью

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Во вторник, 29 октября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 76-й сессии Северного совета в Исландии. Глава государства поблагодарил страны региона за решительную поддержку в борьбе против российской агрессии и отметил единство.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Зеленский в своей речи призвал партнеров продолжить помощь Украине, в том числе в сфере вооружения, санкций против России и противодействия ее теневому флоту, финансирующему войну.

"Эффективные санкции против России, остановка российского теневого танкерного флота, финансирующего путинскую агрессию, и предоставление всего необходимого вооружения нашим солдатам — это все инструменты, приближающие настоящий мир. Я прошу вас продолжить перестраивать все необходимое совместное и национальное производство, которое обеспечивает свободу. Средства противовоздушной обороны, оружие, микрочипы — все это имеет значение", — сказал Президент.

Украинский лидер также отметил важность возвращения украинских детей, похищенных Россией, и необходимость обеспечения справедливости для пострадавших украинцев.

"Речь идет о десятках тысяч детей, похищенных Россией с оккупированных территорий Украины. О некоторых из них мы знаем, где они, в каких условиях и как их учат забывать Украину, даже обманом, говоря, что у них нет семей. Но относительно большинства из них мы до сих пор не знаем, где они сейчас", — добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру и стабильности в Европе и евроатлантическом регионе, отметив, что единство является ключевым для обеспечения продолжительного мира.

"Мы должны расширять наше сотрудничество в Европе и евроатлантическом регионе. Единство имеет решающее значение. Единство сохраняет мир в Европе. И именно поэтому Украина стремится быть частью этого единства. Наш народ, наша нация заслуживают вступления в ЕС и НАТО, и я благодарен вашим странам за поддержку на этом пути к геополитической определенности", — заявил президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что при принятии решений партнерами важную роль играет время.

"И прошу помнить: в военное время каждое решение, принятое страной-партнером того, на кого нападают, — это прежде всего решение о времени. Времени, как долго будет длиться война. Как долго будет длиться несправедливость. Как долго не будет настоящего, продолжительного мира ", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир. Стороны обсудили и договорились о важных для Украины во время войны вопросах.

Также глава государства провел телефонный разговор с Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем. Лидеры обсудили вовлечение Россией солдат Северной Кореи в войну и контрмеры в ответ на эскалацию.