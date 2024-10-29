Зеленський зустрівся з прем'єрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: ОП

У Рейк'явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Глава держави заявив, що у фокусі уваги перебувало продовження підтримки України.

Про це Зеленський повідомив у вівторок, 29 жовтня.

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"У фокусі уваги продовження підтримки України, зокрема ключові потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення української ППО та наших далекобійних спроможностей. Також реалізація пунктів Плану перемоги та підготовка до другого Саміту миру.", — йдеться в повідомлені.

Зеленський висловив вдячність і закликав зберегти єдність Європи, щоб прискорити наближення миру.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, Президент України Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Північної ради в Ісландії. Глава держави подякував країнам регіону за рішучу підтримку у боротьбі проти російської агресії та наголосив на єдності.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір. Сторони обговорили та домовились про важливі для України під час війни питання.