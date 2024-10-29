Зеленский встретился с премьерами Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: ОП

В Рейкьявике Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Глава государства заявил, что в фокусе внимания находилось продолжение поддержки Украины.

Об этом Зеленский сообщил во вторник, 29 октября.

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"В фокусе внимания продолжение поддержки Украины, в частности, ключевые потребности в оборонной сфере, финансирование украинского производства, усиление украинского ПВО и наших дальнобойных способностей. Также реализация пунктов Плана победы и подготовка ко второму Саммиту мира", — говорится в сообщении.

Зеленский выразил благодарность и призвал сохранить единство Европы, чтобы ускорить приближение мира.

Напомним, во вторник, 29 октября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 76-й сессии Северного совета в Исландии. Глава государства поблагодарил страны региона за решительную поддержку в борьбе против российской агрессии и отметил единство.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир. Стороны обсудили и договорились о важных для Украины во время войны вопросах.