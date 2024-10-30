Зеленский подытожил результаты саммита Украина — Северная Европа в Исландии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Украина — Северная Европа в Исландии. Участники саммита обсудили важные вопросы военной помощи и поддержки нашей страны

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 30 октября.

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Саммит Украина — Северная Европа

Зеленский посетил Исландию, где принял участие в четвертом саммите Украина — Северная Европа. По его словам, он был продуктивным.

Зеленский прибыл на саммит Украина — Северная Европа. Фото: ОП

"Лучшее, что можно услышать от партнеров в условиях такой войны: какой следующий шаг можем сделать, чтобы поддержать Украину", — написал глава государства.

Президент отметил, что такие страны, как Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция готовы увеличивать поддержку защиты Украины.

"Обсудили, как поставить в Украину дополнительные системы ПВО, в частности "петриоты". Договорились увеличивать оборонное производство как в Украине, так и у партнеров", — заявил Зеленский.

Саммит Украина — Северная Европа в Исландии в 2024 году. Фото: ОП

Он добавил, что все нордические партнеры поддержали План победы Украины, который имеет целью приблизить справедливый мир.

Также во время саммита обсуждались вопросы геополитической определенности Украины.

"Приглашение для Украины в НАТО — это способ усилить не только Украину, но и всех партнеров в Альянсе. Это откроет значительно более позитивную перспективу безопасности для всех государств — членов НАТО долгосрочно, поскольку поставит точку на имперских амбициях России", — подчеркнул президент.

По его словам, во время саммита Украина — Северная Европа также обсуждалось усиление санкций против России, в частности, ограничение способности использовать теневой танкерный флот для финансирования агрессии.

Представители нордических стран, принявших участие в саммите. Фото: ОП

"Путинский теневой танкерный флот — это глобальная угроза, и пришло время найти решение, чтобы ее преодолеть", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Рейкьявике Президент Украины встретился с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии — в фокусе внимания было продолжение поддержки Украины.

Ранее Владимир Зеленский встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир. Стороны обсудили и договорились о важных для Украины во время войны вопросах.