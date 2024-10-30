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Україна та РФ планують зупинити атаки на енергосектор, — FT

30 жовтня 2024 09:12
Анастасія Постоєнко - Редактор
Україна та Росія нібито хочуть домовитись про зупинку атак на енергосистеми
Пошкоджена ТЕС після ракетної атаки. Фото: ДТЕК
Анастасія Постоєнко - Редактор

Україна нібито хоче відновити переговори з Росією із посередництвом Катару про взаємну зупинку атак по енергооб'єктах. Домовленості нібито заважає операція ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

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Джерела журналістів FT заявили, що Україна нібито хоче відновити переговори.

"Існують дуже ранні розмови про потенційний перезапуск чогось. Зараз йдуть розмови про енергетичні об'єкти", — сказав дипломат, який нібито наближений до переговорів.

У виданні вважають, що така угода могла б бути визначною деескалацією з початку повномасштабного російського вторгнення. Нібито президент Володимир Зеленський заявляв, що домовленість про припинення ударів по об'єктах енергетики вказуватиме на готовність Москви брати участь у реальних переговорах про завершення війни. 

Також високопоставлений український чиновник заявив журналістам FT, що Україна та Росія стали менше атакувати сектор енергетики впродовж останніх двох тижнів, бо про це нібито домовилась раніше розвідка обох країн.

Чому Путін не погодиться на таку угоду

Тим часом колишній високопоставлений чиновник Кремля, який наближений до переговорів, заявив, що Володимир Путін не погодиться на таку угоду, бо в Курській області досі не вдалося витіснити ЗСУ.

"Поки (українці, — Ред.) топчуть землю Курську, Путін буде бити по енергетичній інфраструктурі Зеленського", — сказав він.

Також джерела FT повідомили, що Україна не припинятиме атаки на нафтопереробні потужності в Росії, бо це чи не єдиний важіль, щоб схилити Кремль до переговорів. Журналісти стверджують, що переговори про зупинку атак по енергосекторах були зірвані через початок операції ЗСУ в Курській області.

У Кремлі наразі не коментують повідомлення про плани переговорів, а у Офісі Президента України на запит журналістам відповіли, що було кілька спроб укласти подібну угоду, але вони всі зривалися.

Четверо високопоставлених українських чиновників розповіли FT, що восени у 2023 році Київ і Москва дійшли до "мовчазної згоди" не завдавати ударів по енергетичних об'єктах один одного. Тоді Росія не атакувала українську енергетику, на відміну від зими 2022-23 років.

Нагадаємо, нещодавно на Сумщині ударний безпілотник "Шахед" атакував енергооб'єкт.

Також народний депутат розповів, як просувається хід робіт зі зведення захисних споруд на енергооб'єктах

Україна атака Володимир Зеленський Росія енергосистема

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