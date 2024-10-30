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Украина и РФ планируют остановить атаки на энергосектор, — FT

30 октября 2024 09:12
Анастасия Постоенко - Редактор
Украина и Россия якобы хотят договориться об остановке атак на энергосистемы
Повреждена ТЭС после ракетной атаки. Фото: ДТЭК
Анастасия Постоенко - Редактор

Украина якобы хочет возобновить переговоры с Россией с посредством Катара о взаимной остановке атак по энергообъектам. Договоренности якобы мешает операция ВСУ в Курской области.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Что известно о переговорах

Источники журналистов FT заявили, что Украина якобы хочет возобновить переговоры.

"Существуют очень ранние разговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас идут разговоры об энергетических объектах", — сказал якобы приближенный к переговорам дипломат.

В издании считают, что такое соглашение могло бы быть выдающейся деэскалацией с начала полномасштабного российского вторжения. Вроде бы, президент Владимир Зеленский заявлял, что договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики будет указывать на готовность Москвы участвовать в реальных переговорах о завершении войны.

Также высокопоставленный украинский чиновник заявил журналистам FT, что Украина и Россия стали меньше атаковать сектор энергетики за последние две недели, поскольку об этом якобы договорилась ранее разведка обеих стран.

Почему Путин не согласится на такое соглашение

Между тем приближенный к переговорам бывший высокопоставленный чиновник Кремля заявил, что Владимир Путин не согласится на такое соглашение, потому что в Курской области до сих пор не удалось вытеснить ВСУ.

"Пока (украинцы, — Ред.) топчут землю Курскую, Путин будет бить по энергетической инфраструктуре Зеленского", — сказал он.

Также источники FT сообщили, что Украина не будет прекращать атаки на нефтеперерабатывающие мощности в России, потому что это единственный рычаг, чтобы склонить Кремль к переговорам. Журналисты утверждают, что переговоры об остановке атак по энергосекторам были сорваны из-за начала операции ВСУ в Курской области.

В Кремле пока не комментируют сообщения о планах переговоров, а в Офисе Президента Украины на запрос журналистам ответили, что было несколько попыток заключить подобное соглашение, но они все срывались.

Четверо высокопоставленных украинских чиновников рассказали FT, что осенью в 2023 году Киев и Москва пришли к "молчаливому согласию" не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Тогда Россия не атаковала украинскую энергетику, в отличие от зимы 2022-23 годов.

Напомним, недавно в Сумской области ударный беспилотник "Шахед" атаковал энергообъект.

Также народный депутат рассказал, как продвигается ход работ по возведению защитных сооружений на энергообъектах.

Украина атака Владимир Зеленский Россия энергосистема

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