Зеленский упрекнул партнеров в нарушении конфиденциальности планов Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился действиями партнеров. В частности, он упрекнул, что некоторые запросы Украины каким-то образом попали в западные средства массовой информации, а значит, Белый дом нарушил конфиденциальность.

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

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В СМИ попала информация, которая была конфиденциальной

Владимир Зеленский заявил, что до начала полномасштабного вторжения Украина обсуждала с партнерами "превентивные вещи". Однако некоторые военные просьбы лидера страны не поддержали, аргументировав это риском эскалации конфликта. Впоследствии в СМИ каким-то образом просочилась секретная информация о конкретных запросах Украины на определенные типы оружия, речь идет о ракетах Tomahawk.

"Когда я попросил их в плане победы дать мне пакет дальнобойных вооружений, и мы применим его только в том случае, если Россия не прекратит войну и продолжит эскалацию, я сказал, что это превентивный метод. Мне ответили, что это эскалация. Когда многие страны начали поддерживать план победы — вы видите, что сейчас происходит в СМИ, — они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д.", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что появление такой информации в СМИ свидетельствует об отсутствии конфиденциальности.

"Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Следовательно, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", — возмутился президент.

Напомним, издание Financial Times опубликовало статью, где анонимные источники рассказали журналистам о якобы имеющихся намерениях Украины и России договориться о взаимном прекращении атак на энергосектор.

Также Владимир Зеленский отреагировал на слух в СМИ о том, что Дональд Трамп хочет прекратить помощь Украине со стороны США.