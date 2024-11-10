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Зеленский назвал основные пакеты помощи от партнеров

10 ноября 2024 20:33
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Военная помощь Украине — Зеленский назвал над чем работают партнеры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Украина работает над получением новых оборонных пакетов от международных партнеров, в частности, от Франции, США, Канады и Литвы. Поддержка включает предоставление систем ПВО, ракет, помощь гражданским и обучение украинских бойцов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 10 ноября.

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Зеленский отметил, что благодаря украинским дронам российской военные объекты становятся все более достижимыми для Сил обороны.

"Прежде всего слова благодарности всем нашим воинам, которые обеспечивают удары наших дронов. Каждый видит, как это работает. Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны — в глубоком российском тылу", — сказал президент. 

Он добавил, что спецназовцы Службы безопасности уничтожили уже более 1300 вражеских танков. 

"Каждый восьмой уничтоженный Украиной российский танк — на счету ребят из СБУ", — отметил глава государства. 

Поддержка от партнеров

Зеленский заявил о ряде важных решений от международных партнеров по поддержке Украины. В частности, он сообщил о ракетном пакете помощи от Франции. 

Также, по словам президента, Украина продолжает с Францией весомую программу тренировки ВСУ.

"Мы работаем с партнерами из США над новыми оборонными пакетами, которые поддерживают нашу систему ПВО. Это то, что крайне необходимо перед зимой в условиях постоянных российских ударов. Мы нуждаемся в реальном прогрессе и по дальнобойщикам", — отметил глава государства.

Он добавил, что есть определенное решение, которое позволяет американским подрядчикам работать в Украине над ремонтом и обслуживанием техники.

Также Зеленский поблагодарил Канаду за совместную работу над поставкой систем ПВО NASAMS.

"Есть на этой неделе новое решение Британии против российских субъектов, которые работают на войну, и это также очень важно. Все юридические и физические лица РФ, обеспечивающие деятельность российского ВПК должны быть отрезаны от мира, чтобы уменьшать возможности России избегать настоящей дипломатии и разжигать войну дальше", — подчеркнул лидер Украины.

Президент отметил подготовку нового пакета военной помощи от Литвы и решение Швеции по гражданской и военной поддержке, в частности, для морской безопасности.

Напомним, по количеству предоставления помощи Украине Польша заняла первое место. Страна выделила около 5% от ВВП.

Ранее мы писали о том, что Россия готовит масштабное наступление в Курской области с участием северокорейских войск. Общая численность солдат может составлять около 50 000 человек.

война в Украине Владимир Зеленский ПВО военная помощь дроны війна

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