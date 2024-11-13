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Украина получит ПВО от Германии до конца года, — Зеленский

13 ноября 2024 21:08
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Военная помощь Украине — Германия передаст систему ПВО IRIS-T до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский, Telegram
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили оборонную политику и, в частности, поставки дополнительных систем ПВО. 

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 13 ноября.

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Разговор Зеленского с Шольцем

Зеленский заявил о том, что одной из тем во время разговора с канцлером Германии была поставка систем ПВО для Украины в следующем году.

Глава государства отметил, что Шольц подтвердил, что шестая запланированная система ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года.

"Скоординировали шаги, необходимые для обеспечения наилучшей оборонной и политической поддержки Украины. Согласились с важностью сохранения формата "Рамштайн" и проведения очередного заседания координационной группы", — написал президент.

По словам Зеленского, он также подчеркнул необходимость представить видение Украины относительно справедливого мира на саммите G20 в Бразилии.

Президент поблагодарил канцлера Германии за масштабную двустороннюю оборонную помощь и лидерство их страны в консолидации усилий партнеров ради поддержки Украины.

Зеленский и Шольц
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, администрация Джо Байдена усилит поддержку Украины к инаугурации Дональда Трампа.

Ранее мы писали о том, что Украина работает над получением новых оборонных пакетов от международных партнеров, в частности, от Франции, США, Канады и Литвы.

Владимир Зеленский Германия военная помощь оборонная сфера Олаф Шольц ПВО

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