Военная помощь Украине — Германия передаст систему ПВО IRIS-T до конца года

Украина получит ПВО от Германии до конца года, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили оборонную политику и, в частности, поставки дополнительных систем ПВО.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 13 ноября.
Разговор Зеленского с Шольцем
Зеленский заявил о том, что одной из тем во время разговора с канцлером Германии была поставка систем ПВО для Украины в следующем году.
Глава государства отметил, что Шольц подтвердил, что шестая запланированная система ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года.
"Скоординировали шаги, необходимые для обеспечения наилучшей оборонной и политической поддержки Украины. Согласились с важностью сохранения формата "Рамштайн" и проведения очередного заседания координационной группы", — написал президент.
По словам Зеленского, он также подчеркнул необходимость представить видение Украины относительно справедливого мира на саммите G20 в Бразилии.
Президент поблагодарил канцлера Германии за масштабную двустороннюю оборонную помощь и лидерство их страны в консолидации усилий партнеров ради поддержки Украины.
Напомним, администрация Джо Байдена усилит поддержку Украины к инаугурации Дональда Трампа.
Ранее мы писали о том, что Украина работает над получением новых оборонных пакетов от международных партнеров, в частности, от Франции, США, Канады и Литвы.
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