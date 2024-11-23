Франція дозволила стріляти по Росії далекобійними ракетами

Глава міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Фото: LB.UA

Глава міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що відтепер Україна має право бити по території Росії ракетами великої дальності. При цьому він не підтвердив факти її використання в межах держави-агресора.

Про це Барро повідомив в інтерв’ю BBC у суботу, 23 листопада.

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Барро зазначив, що тепер Україна може бити по Росії французькими ракетами великої дальності. Він наголосив, що наша держава має право на самооборону, але при цьому поки не підтвердив факти використання французької зброї на території Росії.

Також відповідаючи на запитання, чи можлива участь французьких військових у бойових діях, Барро заявив: "Ми не виключаємо жодного варіанту".

Раніше ми писали, що Франція не змінювала свою позицію щодо ударів їхніми ракетами вглиб Росії. Це все ще розглядалося як варіант.

Також Президент України Володимир Зеленський прямо не підтвердив, але і не спростував повідомлення про дозвіл щодо ударів вглиб Росії.