Далекобійні удари по Росії — Зеленський фактично підтвердив дозвіл країн бити по окупантах

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Одним із головних пунктів Плану посилення України є забезпечення далекобійності для Збройних сил України. Документ раніше було презентовано партнерам.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні в неділю, 17 листопада.

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Що сказав Зеленський

Президент у своєму зверненні розповів про ключові елементи "Плану посилення України", який був представлений міжнародним партнерам. Головним акцентом він назвав забезпечення далекобійності для Збройних сил України.

"Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково", — сказав Зеленський.

Пост Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден вперше дозволив Україні бити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

Згодом Франція та Британія теж дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow.