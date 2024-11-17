Дальнобойные удары по России — Зеленский фактически подтвердил разрешение стран бить по оккупантам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Одним из главных пунктов Плана усиления Украины является обеспечение дальнобойности для Вооруженных сил Украины. Документ ранее был представлен партнерам.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в воскресенье, 17 ноября.

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Президент в своем обращении рассказал о ключевых элементах "Плана усиления Украины", представленном международным партнерам. Главным акцентом он назвал обеспечение дальнобойности для Вооруженных сил Украины.

"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", — сказал Зеленский.

Пост Зеленского в Facebook

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить американским дальнобойным оружием по территории России.

Впоследствии Франция и Британия тоже позволили Украине наносить дальнобойные удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow.