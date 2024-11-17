Дальнобойные удары по России — Зеленский фактически подтвердил разрешение стран бить по оккупантам

Зеленский в обращении намекнул на дальнобойные удары по РФ
Одним из главных пунктов Плана усиления Украины является обеспечение дальнобойности для Вооруженных сил Украины. Документ ранее был представлен партнерам.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в воскресенье, 17 ноября.
Что сказал Зеленский
Президент в своем обращении рассказал о ключевых элементах "Плана усиления Украины", представленном международным партнерам. Главным акцентом он назвал обеспечение дальнобойности для Вооруженных сил Украины.
"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", — сказал Зеленский.
Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить американским дальнобойным оружием по территории России.
Впоследствии Франция и Британия тоже позволили Украине наносить дальнобойные удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow.
Читайте Новини.LIVE!