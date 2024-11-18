Дозвіл бити по Росії — Франція не змінювала свою позицію щодо далекобійних ударів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Фото : Jean-Noël Barrot/X

Франція не змінювала свою позицію щодо ударів їхніми ракетами вглиб Росії. Це все ще розглядається як варіант.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у понеділок, 18 листопада, пише Reuters.

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Барро зазначив, що дозвіл Україні завдавати ударів по військових об’єктах у Росії залишається одним із варіантів.

"Ми відкрито сказали, що це варіант, який ми б розглянули, якщо він дозволить завдати удару по цілі, звідки Росія зараз здійснює агресію на українську територію. Тому нічого нового з іншого боку", — сказав він.

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден вперше дозволив Україні бити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS. Згодом стало відомо, що Байден дозволив Україні завдавати ударів лише по одній області РФ.

Того ж дня з'явилася інформація, що Франція та Британія теж нібито дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський прямо не підтвердив, але і не спростував повідомлення про дозвіл щодо ударів вглиб Росії.