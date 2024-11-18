Дозвіл Україні бити вглиб Росії — яка мета

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Україна отримала дозвіл бити далекобійною зброєю лише по Курській області Росії. Насамперед це сигнал Північній Кореї не відправляти свої війська для війни проти України.

Про це повідомляє видання Axios у понеділок, 18 листопада.

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Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по Курській області у Росії, де наразі розташовані російські та північнокорейські військові.

Джерело видання наголосило, що ракети ATACMS були дозволені для використання лише на Курщині. Зазначається, що про це рішення Україні було повідомлено близько трьох днів тому.

Мета рішення — стримування Північної Кореї від відправки додаткових солдатів до Росії для війни проти України.

"Американські офіційні особи сподіваються, що, якщо війська Північної Кореї в Курську будуть вражені, Пхеньян може переглянути своє рішення відправити війська в Росію, і російська контратака в Курську провалиться", — йдеться у повідомленні.

Представник Пентагону відмовився коментувати це питання.

Минулого місяця лідер Кремля Володимир Путін заявляв, що дозвіл бити по Росії означатиме "пряму участь" країн НАТО у війні.

Експерт з питань Росії з аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies (FDD) сказав, що дозвіл не повинен обмежуватися Курською областю, і додав, що Байден повинен скасувати обмеження.

"Надання Україні можливості завдавати ударів по високопріоритетних цілях по всій Росії може поставити Київ у кращу позицію на потенційних переговорах, в тому числі стимулюючи Москву погодитися на мораторій на удари по критичній енергетичній інфраструктурі", — заявив заступник директора FDD Джон Харді.

Нагадаємо, Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю по території РФ — це вирішальний момент у боротьбі з агресором.

Командир Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук зауважив, що війна — це цілісний комплексний захід, тому сподіватися на окремі види озброєння не варто.

Також ми писали про те, що Франція та Британія дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow.