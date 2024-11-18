Разрешение Украины бить вглубь России — какая цель

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Украина получила разрешение бить дальнобойным оружием только по Курской области России. Прежде всего, это сигнал Северной Кореи не отправлять свои войска для войны против Украины.

Об этом сообщает издание Axios в понедельник, 18 ноября.

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Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по Курской области в России, где сейчас расположены российские и северокорейские военные.

Источник издания отметил, что ракеты ATACMS были разрешены для использования только в Курской области. Отмечается, что об этом решении Украине было сообщено около трех дней назад.

Цель решения — сдерживание Северной Кореи от отправки дополнительных солдат в Россию для войны против Украины.

"Американские официальные лица надеются, что, если войска Северной Кореи в Курске будут поражены, Пхеньян может пересмотреть свое решение отправить войска в Россию, и российская контратака в Курске провалится", — говорится в сообщении.

Представитель Пентагона отказался комментировать этот вопрос.

В прошлом месяце лидер Кремля Владимир Путин заявлял, что разрешение бить по России будет означать "прямое участие" стран НАТО в войне.

Эксперт по вопросам России из аналитического центра Foundation for Defense of Democracies (FDD) сказал, что разрешение не должно ограничиваться Курской областью, и добавил, что Байден должен отменить ограничения.

"Предоставление Украине возможности наносить удары по высокоприоритетным целям по всей России может поставить Киев в лучшую позицию на потенциальных переговорах, в том числе стимулируя Москву согласиться на мораторий на удары по критической энергетической инфраструктуре", — заявил заместитель директора FDD Джон Харди.

Напомним, Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что разрешение Украине использовать дальнобойное оружие по территории РФ — это решающий момент в борьбе с агрессором.

Командир Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук отметил, что война — это целостное комплексное мероприятие, поэтому надеяться на отдельные виды вооружения не стоит.

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