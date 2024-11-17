Далекобійні удари по Росії — президент Литви відреагував на дозвіл для України

Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: frontnews.eu

Україна отримала дозвіл на далекобійні удари по території Росії від низки країн. Це вирішальний момент у боротьбі з агресором.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа у соцмережі "Х" в неділю, 17 листопада.

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Що сказав Науседа

Президент Литви зазначив, що тепер Україна зможе націлюватися на військові об’єкти в Росії за допомогою ракет великої дальності.

Науседа підкреслив, що рішення низки країн щодо дозволу на далекобійні удари по території Росії є вирішальним момент у боротьбі з агресором.

"Через слабкість миру не досягти. Мир — нагорода сильним. Тримайся, Україно", — йдеться у повідомленні.

Пост Науседи в "Х"

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден вперше дозволив Україні бити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

Згодом Франція та Британія теж дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow.

У свою чергу Президент України Володимир Зеленський відреагував на дозвіл щодо ударів вглиб Росії.