Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Що сказав Маск про рішення Байдена дати Україні бити по РФ ATACMS arrow

Що сказав Маск про рішення Байдена дати Україні бити по РФ ATACMS

17 листопада 2024 23:36
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ілон Маск прокоментував дозвіл Байдена Україні бити по території Росії ракетами ATACMS
Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Сьогодні із західних ЗМІ стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Відомий мільярдер Ілон Маск прокоментував це рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE за посиланням на його пост у соцмережі Х (колишній Twitter).

Читайте також:

Якою була реакція Маска

Після появи інформації про рішення Байдена у ЗМІ, американський мільярдер погодився з думкою одного з користувачів про те, що "ліберали люблять війну", яка "сприяє зростанню масштабів державного управління".

"Це правда", — відповів Маск.

Нагадаємо, що про дозвіл Джо Байдена завдавати ударів за допомогою ATACMS по території Росії повідомило видання The New York Times. Офіційні особи США на запитання журналістів поки що не відповідали, чи справді американський президент дав такий дозвіл Україні.

Зазначимо, що слідом за Байденом бити по території РФ ракетами SCALP і Storm Shadow дозволили Франція та Британія.

Джо Байден США Ілон Маск війна в Україні Росія ATACMS

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:36 Що сказав Маск про рішення Байдена дати Україні бити по РФ ATACMS

23:12 Зеленський у зверненні натякнув на далекобійні удари по РФ

22:46 Зеленський відреагував на удар по будинку в Сумах — відео

22:33 Бабуся катувала онука, бо той не молився — суд її покарав

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

22:07 Динамо влітку залишать капітан і два досвідчені гравці

21:59 Росіяни вдарили по житловому будинку у Сумах — багато поранених

21:30 На Одещині солдат симулював розлад психіки та напав на командира

21:29 Франція та Британія дозволили Україні бити Storm Shadow по РФ

21:27 У Майка Тайсона прийомна мати була українкою — що відомо

23:36 Що сказав Маск про рішення Байдена дати Україні бити по РФ ATACMS

23:12 Зеленський у зверненні натякнув на далекобійні удари по РФ

22:46 Зеленський відреагував на удар по будинку в Сумах — відео

22:33 Бабуся катувала онука, бо той не молився — суд її покарав

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

22:07 Динамо влітку залишать капітан і два досвідчені гравці

21:59 Росіяни вдарили по житловому будинку у Сумах — багато поранених

21:30 На Одещині солдат симулював розлад психіки та напав на командира

21:29 Франція та Британія дозволили Україні бити Storm Shadow по РФ

21:27 У Майка Тайсона прийомна мати була українкою — що відомо

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку