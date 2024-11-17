Ілон Маск прокоментував дозвіл Байдена Україні бити по території Росії ракетами ATACMS

Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Сьогодні із західних ЗМІ стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Відомий мільярдер Ілон Маск прокоментував це рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE за посиланням на його пост у соцмережі Х (колишній Twitter).

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Якою була реакція Маска

Після появи інформації про рішення Байдена у ЗМІ, американський мільярдер погодився з думкою одного з користувачів про те, що "ліберали люблять війну", яка "сприяє зростанню масштабів державного управління".

"Це правда", — відповів Маск.

Нагадаємо, що про дозвіл Джо Байдена завдавати ударів за допомогою ATACMS по території Росії повідомило видання The New York Times. Офіційні особи США на запитання журналістів поки що не відповідали, чи справді американський президент дав такий дозвіл Україні.

Зазначимо, що слідом за Байденом бити по території РФ ракетами SCALP і Storm Shadow дозволили Франція та Британія.