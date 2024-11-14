Байден поговорить із Сі Цзіньпіном про війну в Україні та війська КНДР в Росії

Глава КНР Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

У Перу в суботу, 16 листопада, президент США Джо Байден зустрінеться з головою Китайської народної республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Глави держав обговорять розбіжності між країнами, а також підтримку Пекіном Москви у війні Росії проти України, зокрема питання розгортання військ КНДР в РФ.

Про це заявив представник Білого дому, про що йдеться на сайті адміністрації.

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Представник Овального кабінету підкреслив, що це буде третя особиста зустріч глав держав з того часу, як Байден очолив посаду президента США. Раніше вони зустрічалися на Балі на полях G20 у 2022 році, а також у Вудсайді у 2023 році на саміті АТЕС. Очікується, що це буде їх остання зустріч як президентів.

"Я очікую, що президент Байден захоче підбити підсумки прогресу, досягнутого нами в низці областей після саміту у Вудсайді минулого року... Наприклад, за останній рік обидві сторони відновили військові комунікації на всіх рівнях... США і КНР також відновили переговори щодо координації оборонної політики у січні 2024 року... Ці обговорення важливі для уникнення непорозумінь та прорахунків", — сказав представник Білого дому.

Крім цього, Байден має намір використати цю зустріч для обговорення розбіжностей та того, як керувати цими розбіжностями у майбутній період. У тому числі, мова буде йти про війну Росії проти України, а також північнокорейські війська.

"Я очікую, що президент висловить глибоке занепокоєння з приводу підтримки КНР війни Росії проти України, а також розгортання понад 10 000 військовослужбовців КНДР в РФ, де вони почали брати участь у бойових діях з російськими військами. Ми все більше стурбовані наслідками цього розгортання для довгострокової стабільності, як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні", — повідомив представник Ради нацбезпеки.

Також Байден має намір обговорити інші питання. Зокрема:

"неприйнятність" проведення кібератак на критичну інфраструктуру Сполучених Штатів та інші важливі мережі;

важливість підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці, а також зростання військової активності КНР навколо Китаю, яка дестабілізує та підриває статус-кво;

висловить стурбованість діями КНР у Південно-Китайському морі, включаючи дії берегової охорони КНР проти законних морських операцій інших країн, які претендують на Південно-Китайське море;

підкреслить давню стурбованість торговельною політикою КНР і не ринковою економічною практикою, які згодом створили нерівні умови для американських робітників;

підтвердить важливість підтримування зв'язку між військовими Сполучених Штатів та Китайської народної республіки "у будь-який час, особливо у періоди підвищеної напруги".

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі з новообраним головою Америки Дональдом Трампом. Це була їх перша зустріч після виборів.

Також ми писали, що адміністрація Байдена посилить підтримку України до інавгурації Дональда Трампа. Це, у свою чергу, як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, дозволить Україні продовжувати ефективну боротьбу на полі бою або вести мирні переговори з Росією з позиції сили.