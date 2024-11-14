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Байден встретится с Си Цзиньпином — будут говорить об Украине

14 ноября 2024 05:47
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Байден поговорит с Си Цзиньпином о войне в Украине и войсках КНДР в России
Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Перу в субботу, 16 ноября, президент США Джо Байден встретиться с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Главы государств обсудят разногласия между странами, а также поддержку Пекином Москвы в войне России против Украины, в частности, вопрос развертывание войск КНДР в РФ.

Об этом заявил представитель Белого дома, о чем говорится на сайте администрации.

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Представитель Овального кабинета подчеркнул, что это будет третья личная встреча глав государств с тех пор, как Байден вступил в должность президента США. Ранее они встречались на Бали на полях G20 в 2022 году, а также в Вудсайде в 2023 году на саммите АТЭС. Ожидается, что это будет их последняя встреча в качестве президентов.

"Я ожидаю, что президент Байден захочет подвести итоги прогресса, достигнутого нами в ряде областей после саммита в Вудсайде в прошлом году... Например, за последний год обе стороны возобновили военные коммуникации на всех уровнях... США и КНР также возобновили переговоры по координации оборонной политики в январе 2024 года... Эти обсуждения важны для избежания недоразумений и просчетов", — сказал представитель Белого дома.

Помимо этого, Байден намерен использовать эту встречу для обсуждения разногласий и того, как управлять этими разногласиями в предстоящий период. В том числе, речь пойдет о войне России против Украины, а также северокорейских войсках.

"Я ожидаю, что президент выразит глубокую обеспокоенность по поводу поддержки КНР войны России против Украины, а также развертывания более 10 000 военнослужащих КНДР в РФ, где они начали участвовать в боевых действиях с российским войсками. Мы все больше обеспокоены последствиями этого развертывания для долгосрочной стабильности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе", — сообщил представитель Совета нацбезопасности.

Также Байден намерен обсудить и другие вопросы. В частности:

  • "неприемлемость" проведения кибератак на критическую инфраструктуру Соединенных Штатов и другие важные сети;
  • важность поддерживания мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также возросшую военную активность КНР вокруг Китая, которая дестабилизирует и подрывает статус-кво;
  • выразит обеспокоенность действиями КНР в Южно-Китайском море, включая действия береговой охраны КНР против законных морских операций других стран, претендующих на Южно-Китайском море;
  • подчеркнет давнюю обеспокоенность торговой политикой КНР и не рыночной экономической практикой, которые со временем создали неравные условия для американских рабочих;
  • подтвердит важность поддерживания связи между военными Соединенных Штатов и Китайской народной республики "в любое время, особенно в периоды повышенного напряжения".

 

Напомним, вчера президент США Джо Байден встретился в Белом доме с новоизбранным главой Америки Дональдом Трампом. Это была их первая встреча после выборов.

Также мы писали, что администрация Байдена усилит поддержку Украины до инаугурации Дональда Трампа. Это в свою очередь, как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, позволит Украине продолжать эффективную борьбу на поле боя или вести мирные переговоры с Россией с позиции силы.

Джо Байден США Китай Си Цзиньпинь война в Украине Россия

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