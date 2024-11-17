Илон Маск прокомментировал разрешение Байдена Украине бить по территории России ракетами ATACMS

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Сегодня из западных СМИ стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Известный миллиардер Илон Маск прокомментировал это решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE по ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).

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После появления информации о решении Байдена в СМИ, американский миллиардер согласился с мнением одного из пользователей, что "либералы любят войну", которая "способствует росту масштабов государственного управления".

"Это правда", — ответил Маск.

Напомним, что о разрешении Джо Байдена наносить удары с помощью ATACMS по территории России сообщило издание The New York Times. Официальные лица США на вопросы журналистов пока не отвечали, действительно ли американский президент дал такое разрешение Украине.

Отметим, что следом за Байденом бить по территории РФ ракетами SCALP и Storm Shadow разрешили Франция и Британия.