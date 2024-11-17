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Что сказал Маск о решении Байдена дать Украине бить по РФ ATACMS

17 ноября 2024 23:36
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Илон Маск прокомментировал разрешение Байдена Украине бить по территории России ракетами ATACMS
Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Сегодня из западных СМИ стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Известный миллиардер Илон Маск прокомментировал это решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE по ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).

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После появления информации о решении Байдена в СМИ, американский миллиардер согласился с мнением одного из пользователей, что "либералы любят войну", которая "способствует росту масштабов государственного управления".

"Это правда", — ответил Маск.

Напомним, что о разрешении Джо Байдена наносить удары с помощью ATACMS по территории России сообщило издание The New York Times. Официальные лица США на вопросы журналистов пока не отвечали, действительно ли американский президент дал такое разрешение Украине.

Отметим, что следом за Байденом бить по территории РФ ракетами SCALP и Storm Shadow разрешили Франция и Британия.

Джо Байден США Илон Маск война в Украине Россия ATACMS

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