Дальнобойные удары по России – президент Литвы отреагировал на разрешение для Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: frontnews.eu

Украина получила разрешение на дальнобойные удары по территории России от ряда стран. Это решающий момент в борьбе с агрессором.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети "Х" в воскресенье, 17 ноября.

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Что сказал Науседа

Президент Литвы отметил, что теперь Украина сможет нацеливаться на военные объекты в России с помощью ракет большой дальности.

Науседа подчеркнул, что решение ряда стран по разрешению на дальнобойные удары по территории России является решающим моментом в борьбе с агрессором.

"Через слабость мира не достичь. Мир — награда сильным. Держись, Украина", — говорится в сообщении.

Пост Науседы в "Х"

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.

Впоследствии Франция и Британия тоже позволили Украине наносить дальнобойные удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрешение ударов вглубь России.