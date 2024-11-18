Разрешение бить по России — Франция не меняла свою позицию по дальнобойным ударам

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото : Jean-Noël Barrot/X

Франция не меняла свою позицию касательно ударов их ракетами вглубь России. Это все еще рассматривается как вариант.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в понедельник, 18 ноября, пишет Reuters.

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Барро отметил, что разрешение Украине наносить удары по военным объектам в России остается одним из вариантов.

"Мы открыто сказали, что это вариант, который мы бы рассмотрели, если он позволит нанести удар по цели, откуда Россия сейчас совершает агрессию на украинскую территорию. Поэтому ничего нового с другой стороны", — сказал он.

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS. Впоследствии стало известно, что Байден разрешил Украине наносить удары только по одной области РФ.

В тот же день появилась информация, что Франция и Британия тоже якобы позволили Украине наносить дальнобойные удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский прямо не подтвердил, но и не опроверг сообщения о разрешении на удары вглубь России.