Франция разрешила стрельбу по России дальнобойными ракетами

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: LB.UA

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что теперь Украина имеет право бить по территории России ракетами большой дальности. При этом он не подтвердил факт ее использования в пределах государства-агрессора.

Об этом Барро сообщил в интервью BBC в субботу, 23 ноября.

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Барро отметил, что сейчас Украина может бить по России французскими ракетами большой дальности. Он отметил, что наше государство имеет право на самооборону, но пока не подтвердил факты использования французского оружия на территории России.

Также, отвечая на вопрос, возможно ли участие французских военных в боевых действиях, Барро заявил: "Мы не исключаем ни одного варианта".

Ранее мы писали, что Франция не меняла свою позицию по поводу ударов их ракетами вглубь России. Это все еще рассматривалось как вариант.

Также Президент Украины Владимир Зеленский прямо не подтвердил, но и не опроверг сообщения о разрешении ударов вглубь России.