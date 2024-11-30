Шольц снова выступил против передачи Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он подчеркнул, что настроен на реальные переговоры о возможном мире.

Об этом сообщает tagesschau.de в субботу, 30 ноября.

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Канцлер Германии раскритиковал главу Христианского демократического союза Фридриха Мерца, который не исключает передачу ракет Taurus, если возглавит правительство. Он также обвинил его в рискованной политике.

"Все, что я могу сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в "русскую рулетку" с безопасностью Германии", — отметил Шольц.

По его словам, в вопросах войны и мира "нужна холодная голова". Шольц считает себя устойчивым и осторожным в таких ситуациях. Кроме того, канцлер отметил, что готов к реальным переговорам о возможном мире, "но не через голову Украины".

Напомним, что до конца этого года Германия передаст Украине две системы IRIS-T малой и средней дальности.

Также Украина может получить от Германии 4 000 дронов с искусственным интеллектом, известных как Mini-Taurus. Они способны поражать цели на расстоянии 40-60 км.