Шольц вместе с Зеленским побывали в госпитале, где лечатся воины

Зеленский и Шольц посетили раненых военных — видео
Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским они посетили раненых бойцов.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Зеленский и Шольц в военном госпитале
Президент отметил, что это первый визит Шольца в Украину за больше, чем два года. Он поблагодарил Германию за всю оказанную поддержку и подчеркнул, что страна является лидером в Европе в помощи Украине.
"Начали встречу с канцлером посещением наших воинов, которые были ранены в боях против оккупанта и проходят лечение и реабилитацию", — отметил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что вместе делают все, чтобы как можно быстрее восстановить справедливый мир, а значит, безопасность для всей Европы.
Напомним, издание Tagesschau писало, что своим визитом Шольц хочет выразить солидарность с Украиной.
Также Шольц анонсировал передачу Украине пакета военной помощи на 650 миллионов евро до конца 2024 года.
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