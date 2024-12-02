Шольц вместе с Зеленским побывали в госпитале, где лечатся воины

Владимир Зеленский и Олаф Шольц в больнице. Фото: скриншот с видео

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским они посетили раненых бойцов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский и Шольц в военном госпитале

Президент отметил, что это первый визит Шольца в Украину за больше, чем два года. Он поблагодарил Германию за всю оказанную поддержку и подчеркнул, что страна является лидером в Европе в помощи Украине.

"Начали встречу с канцлером посещением наших воинов, которые были ранены в боях против оккупанта и проходят лечение и реабилитацию", — отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что вместе делают все, чтобы как можно быстрее восстановить справедливый мир, а значит, безопасность для всей Европы.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, издание Tagesschau писало, что своим визитом Шольц хочет выразить солидарность с Украиной.

Также Шольц анонсировал передачу Украине пакета военной помощи на 650 миллионов евро до конца 2024 года.