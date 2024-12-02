Німеччина передасть Україні пакет допомоги на 650 млн євро

Шольц анонсував надання Україні пакета допомоги на 650 млн євро
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він анонсував, що на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосить про передачу нового пакета військової допомоги.
Про це Шольц написав в X.
Допомога від Німеччини
Шольц зауважив, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі.
"На зустрічі з Володимиром Зеленським я оголошу про подальше постачання оборонного обладнання на суму 650 мільйонів євро", — написав він.
За словами німецького канцлера, цю військову допомогу Україна отримає вже до кінця 2024 року.
Раніше видання Tagesschau писало, що своїм візитом Шольц хоче висловити солідарність з Україною.
Також ми писали, що Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом стосовно дзвінка німецького канцлера очільнику Кремля Володимиру Путіну.
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