Германия передаст Украине пакет помощи на 650 млн евро

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: пресс-служба УЗ

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он анонсировал, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским объявит о передаче нового пакета военной помощи.

Об этом Шольц написал в X.

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Шольц отметил, что Германия будет оставаться сильнейшим поклонником Украины в Европе.

"На встрече с Владимиром Зеленским я объявлю о дальнейших поставках оборонного оборудования на сумму 650 миллионов евро", — написал он.

По словам немецкого канцлера, эту военную помощь Украина получит уже до конца 2024 года.

Скриншот поста Шольца

Ранее издание Tagesschau писало, что своим визитом Шольц хочет выразить солидарность с Украиной.

Также мы писали, что Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом по поводу звонка немецкого канцлера главе Кремля Владимиру Путину.