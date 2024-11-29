Володимир Зеленський 29 листопада поговорив з Шольцом — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 29 листопада провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Німецький політик розповів про деталі свого дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

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"Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та подякував за лідерство в допомозі Україні системами ППО — дуже ефективними "петріотами" та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів", — зазначив Зеленський.

Він подякував канцлеру за готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема нашу оборону проти російської агресії та нашу стійкість. Крім того, лідери обговорили, які двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну.

Український лідер наголосив на важливості того, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції міцнішали, бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру.

"Канцлер Німеччини також розповів про деталі свого дзвінка Путіну. Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі", — додав Зеленський.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 листопада вперше за два роки зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну.

Коментуючи цю розмову, Шольц сказав, що вона "була неприємною, але необхідною".

Також канцлер Німеччини заявив, що Путін не змінив своєї позиції щодо війни проти України. Водночас він не вважає помилкою свою розмову з очільником Кремля.