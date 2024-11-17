Шольц повідомив невтішні результати розмови з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Vida Press

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін не змінив свої позиції щодо війни проти України. При цьому він не шкодує, що поговорив з господарем Кремля.

Про це повідомляє The Guardian у неділю, 17 листопада.

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Розмова з Путіним не дала результату

"Розмова була дуже детальною, але сприяла визнанню того, що у поглядах президента Росії на війну мало що змінилося — і це погані новини", — зазначив Шольц

Проте німецький канцлер все ж переконаний, що поговорити з Путіним було варто. На його думку, це допомогло розвіяти будь-які ілюзії. Йдеться про надії диктатора, що країни Євросоюзу перестануть підтримувати Україну.

Водночас канцлер Німеччини вважає, що було б погано, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з Путіним у той час, як жоден європейський лідер цього не робив.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 листопада зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Це сталося вперше за два роки.

Український президент Володимир Зеленський відреагував на дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна. За словами Зеленського, таке рішення може мати погані наслідки.