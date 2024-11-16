Шольц подзвонив Путіну — як готувалась розмова і чи попереджали про неї Зеленського

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після годинної телефонної розмови з Володимиром Путіним. Фото: Steffen Kugler

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ще у жовтні запланував розмову з лідером Росії Володимиром Путіним. Український Президент Володимир Зеленський був проінформований про дзвінок завчасно.

Про це пише Bild.

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За даними видання, Шольц заздалегідь узгодив дзвінок Путіну зі світовими лідерами — президентом США Джо Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Емманюелем Макроном. Це сталося під час зустрічі 18 жовтня в Берліні, коли Байден перебував з візитом у Німеччині.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський також був попередньо проінформований про запланований дзвінок.

Головною метою бесіди було визначити, чи готовий Путін до переговорів до саміту G20, який запланований у Ріо-де-Жанейро на 18-19 листопада. Цей крок був важливим, зокрема, в контексті завершення виборів у США.

З Путіним Шольц говорив німецькою, переклад був не потрібен, тому що російський диктатор дуже добре розуміє німецьку. Але господар Кремля відповів російською, і це потім переклали для Шольца. Канцлер взагалі не розуміє російської — на відміну від своєї попередниці Ангели Меркель, яка вчила її в школі як східна німкеня.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 листопада зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Це сталося вперше за два роки.

Український президент Володимир Зеленський відреагував на дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна. За словами Зеленського, таке рішення може мати погані наслідки.