Шольц позвонил Путину — как готовился разговор и предупреждали ли о нем Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц после часового телефонного разговора с Владимиром Путиным. Фото: Steffen Kugler

Канцлер Германии Олаф Шольц еще в октябре запланировал разговор с лидером России Владимиром Путиным. Украинский президент Владимир Зеленский был проинформирован о звонке заранее.

Об этом пишет Bild.

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По данным издания, Шольц заранее согласовал звонок Путину с мировыми лидерами — президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Это произошло во время встречи 18 октября в Берлине, когда Байден находился с визитом в Германии.

Кроме этого, Президент Украины Владимир Зеленский также был предварительно проинформирован о запланированном звонке.

Главной целью беседы было определить, готов ли Путин к переговорам на саммите G20, который запланирован в Рио-де-Жанейро на 18-19 ноября. Этот шаг был важен, в частности, в контексте завершения выборов в США.

С Путиным Шольц говорил на немецком, перевод был не нужен, потому что российский диктатор очень хорошо понимает немецкий язык. Но хозяин Кремля ответил по-русски, и это потом перевели для Шольца. Канцлер вообще не понимает русского — в отличие от своей предшественницы Ангелы Меркель, которая учила ее в школе как восточная немка.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 15 ноября позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину. Это произошло впервые за два года.

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на звонок Шольца Путину. По словам украинского лидера, такое решение может иметь плохие последствия.