Розмова Шольца з Путіним — Джонсон розкритикував дзвінок

Борис Джонсон. Фото: Reuters

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського президента Володимира Путіна. Він наголосив, що для завершення війни необхідно зміцнити позиції України.

Про це експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон повідомив в соцмережі X у п'ятницю, 15 листопада.

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Реакція Бориса Джонсона на телефонну розмову Шольца та Путіна

Джонсон підтримав позицію українського президента Володимира Зеленського, який зазначив, що ця розмова відкриває скриньку Пандори. Експрем'єр Британії заявив, що президент України абсолютно правий у цьому питанні.

"Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецько-нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці", — зазначив Джонсон.

Реакція Бориса Джонсона на дзвінок Шольца Путіну. Фото: скриншот

Колишній прем'єр-міністр Британії зазначив, що така позиція не відображає реальність. Він наголосив, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Це ганебна зрада реальності — Путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення, а Україна — абсолютно невинна сторона", — наголосив Джонсон.

Він додав, що єдиний спосіб завершити війну — зміцнити позиції України. І, за його словами, зробити це потрібно масово та швидко.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 листопада зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Це сталося вперше за два роки.

Український президент Володимир Зеленський відреагував на дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна. За словами Зеленського, таке рішення може мати погані наслідки.