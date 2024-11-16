Разговор Шольца с Путиным — Джонсон раскритиковал звонок

Борис Джонсон. Фото: Reuters

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон прокомментировал телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому президенту Владимиру Путину. Он подчеркнул, что для завершения войны необходимо укрепить позиции Украины.

Об этом экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил в соцсети X в пятницу, 15 ноября.

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Джонсон поддержал позицию украинского президента Владимира Зеленского, который отметил, что этот разговор открывает ящик Пандоры. Экс-премьер Британии заявил, что президент Украины абсолютно прав в этом вопросе.

"Мы рискуем вернуться к ужасному франко-немецко-нормандскому формату, который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутренней ссоре", — отметил Джонсон.

Реакция Бориса Джонсона на звонок Шольца Путину. Фото: скриншот

Бывший премьер-министр Британии отметил, что подобная позиция не отражает реальность. Он подчеркнул, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Это позорное предательство реальности — Путин начал преступное и неоправданное вторжение, а Украина — абсолютно невинная сторона", — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что единственный способ завершить войну — укрепить позиции Украины. И, по его словам, сделать это нужно массово и быстро.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 15 ноября позвонил президенту России Владимиру Путину. Это произошло впервые за два года.

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Зеленского, такое решение может иметь плохие последствия.