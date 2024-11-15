Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський відреагував на дзвінок Шольца Путіну arrow

Зеленський відреагував на дзвінок Шольца Путіну

15 листопада 2024 19:19
Аркадій Пастула - Редактор
Розмова Шольца та Путіна — Зеленський прокоментував у вечірньому зверненні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна. Він наголосив, що це "скринька Пандори".

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у п'ятницю, 15 листопада.

Читайте також:

Розмова між Шольцом та Путіним

"Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", — наголосив Зеленський.

За його словами, це саме те, що Путін давно хоче, адже йому вкрай важливо послабити його ізоляцію та Росії, а також вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись.

Зеленський наголосив, що російський диктатор так робив десятиліттями. 

"Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде — нам потрібен реальний мир", — додав він.

Нагадаємо, 15 листопада Шольц провів першу за два роки розмову з Путіним. Він закликав диктатора РФ припинити війну.

Також Зеленський вважає, що за адміністрації Дональда Трампа війна в Україні завершиться швидше.

Володимир Зеленський росія Німеччина володимир путін Олаф Шольц президент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:22 У ВМС відповіли, скільки одночасно Калібрів може запустити Росія

Термінова новина

19:21 Нардепу Шевченку обрали запобіжний захід

19:19 Зеленський відреагував на дзвінок Шольца Путіну

18:54 Позбавлення водійських прав за ігнорування повістки — реакція МО

18:53 Український флот поповниться трьома кораблями — що відомо

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

18:44 Шольц провів розмову з Путіним — що він сказав диктатору Росії

18:34 Зеленський вважає, що Трамп допоможе швидше закінчити війну

18:23 Мінкульт за два роки витратив 24 млн грн на книги, але є нюанс

18:08 В Україні зросла кількість ДТП із загиблими — деталі від поліції

18:07 Фігурант справи Одеського припортового заводу купив елітну яхту

19:22 У ВМС відповіли, скільки одночасно Калібрів може запустити Росія

Термінова новина

19:21 Нардепу Шевченку обрали запобіжний захід

19:19 Зеленський відреагував на дзвінок Шольца Путіну

18:54 Позбавлення водійських прав за ігнорування повістки — реакція МО

18:53 Український флот поповниться трьома кораблями — що відомо

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

18:44 Шольц провів розмову з Путіним — що він сказав диктатору Росії

18:34 Зеленський вважає, що Трамп допоможе швидше закінчити війну

18:23 Мінкульт за два роки витратив 24 млн грн на книги, але є нюанс

18:08 В Україні зросла кількість ДТП із загиблими — деталі від поліції

18:07 Фігурант справи Одеського припортового заводу купив елітну яхту

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

Text

09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Text

08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

Text

03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд