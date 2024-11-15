Розмова Шольца та Путіна — Зеленський прокоментував у вечірньому зверненні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна. Він наголосив, що це "скринька Пандори".

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у п'ятницю, 15 листопада.

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"Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", — наголосив Зеленський.

За його словами, це саме те, що Путін давно хоче, адже йому вкрай важливо послабити його ізоляцію та Росії, а також вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись.

Зеленський наголосив, що російський диктатор так робив десятиліттями.

"Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде — нам потрібен реальний мир", — додав він.

Нагадаємо, 15 листопада Шольц провів першу за два роки розмову з Путіним. Він закликав диктатора РФ припинити війну.

Також Зеленський вважає, що за адміністрації Дональда Трампа війна в Україні завершиться швидше.