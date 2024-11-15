Розмова Шольца та Путіна — Зеленський прокоментував у вечірньому зверненні

Зеленський відреагував на дзвінок Шольца Путіну
Президент України Володимир Зеленський прокоментував дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна. Він наголосив, що це "скринька Пандори".
Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у п'ятницю, 15 листопада.
Розмова між Шольцом та Путіним
"Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", — наголосив Зеленський.
За його словами, це саме те, що Путін давно хоче, адже йому вкрай важливо послабити його ізоляцію та Росії, а також вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись.
Зеленський наголосив, що російський диктатор так робив десятиліттями.
"Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде — нам потрібен реальний мир", — додав він.
Нагадаємо, 15 листопада Шольц провів першу за два роки розмову з Путіним. Він закликав диктатора РФ припинити війну.
Також Зеленський вважає, що за адміністрації Дональда Трампа війна в Україні завершиться швидше.
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