Разговор Шольца и Путина — Зеленский прокомментировал в вечернем обращении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину. Он подчеркнул, что это "ящик Пандоры".

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в пятницу, 15 ноября.

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"Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, — это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, это именно то, что Путин давно хочет, ведь ему крайне важно ослабить его изоляцию и России, а также вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться.

Зеленский подчеркнул, что российский диктатор так поступал десятилетиями.

"Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет — нам нужен реальный мир", — добавил он.

Напомним, 15 ноября Шольц провел первый за два года разговор с Путиным. Он призвал диктатора РФ прекратить войну.

Также Зеленский считает, что при администрации Дональда Трампа война в Украине завершится быстрее.