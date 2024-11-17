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Шольц сообщил о последствиях разговора с Путиным

17 ноября 2024 20:11
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Шольц сообщил неутешительные результаты разговора с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Vida Press
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не изменил свои позиции по войне против Украины. При этом он не жалеет, что побеседовал с хозяином Кремля.

Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 17 ноября.

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"Разговор был очень детальным, но способствовал признанию того, что во взглядах президента России на войну мало что изменилось — и это плохие новости", — отметил Шольц.

Однако немецкий канцлер все же уверен, что поговорить с Путиным стоило. По его мнению, это помогло развеять любые иллюзии. Речь идет о надеждах диктатора, что страны Евросоюза перестанут поддерживать Украину.

В то же время канцлер Германии считает, что было бы плохо, если бы Вашингтон поддерживал регулярные контакты с Путиным, в то время как ни один европейский лидер этого не делал.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 15 ноября позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину. Это произошло впервые за два года.

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Зеленского, такое решение может иметь плохие последствия.

владимир путин переговоры Украина Олаф Шольц война в Украине

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