Шольц назвав розмову з Путіним неприємною, але необхідною

Шольц прокоментував свою розмову з Путіним
Канцлер Німеччина Олаф Шольц прокоментував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав її неприємною, але необхідною.
Про це Олаф Шольц сказав в інтерв'ю ZDF.
Що сказав Шольц про розмову з Путіним
"Я відвідав його перед війною і сказав йому свою думку, а також дуже чітко сказав, що все, що він пізніше представив як причини війни, не відповідає дійсності. Я говорив з ним телефоном до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути", — зазначив Шольц.
Він наголосив, що у Німеччині є люди, які вірять, що звичайний телефонний дзвінок принесе мир наступного дня. Канцлер пояснив, що це не так.
Шольц також у розмові з російським диктатором повторив всі свої аргументи про вторгнення в Україну.
"Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська", — додав він.
Нагадаємо, Шольц зазначив, що Путін не змінив своєї позиції щодо війни проти України. Водночас він не вважає помилкою свою розмову з очільником Кремля.
Також Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не планує телефонувати Путіну після розмови з ним Шольца.
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