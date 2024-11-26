Шольц назвав розмову з Путіним неприємною, але необхідною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Канцлер Німеччина Олаф Шольц прокоментував свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав її неприємною, але необхідною.

Про це Олаф Шольц сказав в інтерв'ю ZDF.

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Що сказав Шольц про розмову з Путіним

"Я відвідав його перед війною і сказав йому свою думку, а також дуже чітко сказав, що все, що він пізніше представив як причини війни, не відповідає дійсності. Я говорив з ним телефоном до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути", — зазначив Шольц.

Він наголосив, що у Німеччині є люди, які вірять, що звичайний телефонний дзвінок принесе мир наступного дня. Канцлер пояснив, що це не так.

Шольц також у розмові з російським диктатором повторив всі свої аргументи про вторгнення в Україну.

"Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська", — додав він.

Нагадаємо, Шольц зазначив, що Путін не змінив своєї позиції щодо війни проти України. Водночас він не вважає помилкою свою розмову з очільником Кремля.

Також Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не планує телефонувати Путіну після розмови з ним Шольца.