Шольц назвал разговор с Путиным неприятным, но необходимым

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Канцлер Германия Олаф Шольц прокомментировал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал его неприятным, но необходимым.

Об этом Олаф Шольц сказал в интервью ZDF.

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"Я посетил его перед войной и сказал ему свое мнение, а также очень четко сказал, что все, что он позже представил как причины войны, не соответствует действительности. Я говорил с ним по телефону до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. На этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать", — отметил Шольц.

Он отметил, что в Германии есть люди, верящие, что обычный телефонный звонок принесет мир на следующий день. Канцлер объяснил, что это не так.

Шольц также в разговоре с российским диктатором повторил все свои аргументы о вторжении в Украину.

"Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я также должен повторить свои. То есть, Путин, не ждите, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", — добавил он.

Напомним, Шольц отметил, что Путин не изменил своей позиции по войне против Украины. В то же время он не считает ошибкой свой разговор с главой Кремля.

Также Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не планирует звонить Путину после разговора с ним Шольца.