Макрон не планує телефонувати Путіну після розмови Шольца

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не буде телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну після канцлера Німеччини Олафа Шольца. За його словами, він готовий поговорити з ним лише у випадку "відповідного контексту".

Про це повідомляє BFMTV.

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"У контексті, я вважаю, зрозуміло, що наміри президента Путіна полягають у посиленні цих бойових дій, ми бачили це протягом кількох тижнів", — наголосив Макрон.

Однак він не виключає телефонної розмови з Путіним, але лише тоді, коли буде "відповідний контекст". Макрон зазначив, що думає про український народ, його армію та лідерів.

"Ми повинні виконувати свої зобов’язання перед українцями. Наш обов’язок полягає в тому, щоб підштовхнути Росію до перемовин на умовах поваги до міжнародного права", — додав французький лідер.

Нагадаємо, 15 листопада Шольц вперше за два роки провів розмову з Путіним. Він закликав російського диктатора зупинити війну.

Згодом Шольц зазначив, що диктатор РФ не змінив своїх позицій щодо війни проти України.