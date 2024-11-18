Макрон не планує телефонувати Путіну після розмови Шольца

Макрон відповів, за якої умови готовий зателефонувати Путіну
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не буде телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну після канцлера Німеччини Олафа Шольца. За його словами, він готовий поговорити з ним лише у випадку "відповідного контексту".
Про це повідомляє BFMTV.
Макрон не зателефонує Путіну
"У контексті, я вважаю, зрозуміло, що наміри президента Путіна полягають у посиленні цих бойових дій, ми бачили це протягом кількох тижнів", — наголосив Макрон.
Однак він не виключає телефонної розмови з Путіним, але лише тоді, коли буде "відповідний контекст". Макрон зазначив, що думає про український народ, його армію та лідерів.
"Ми повинні виконувати свої зобов’язання перед українцями. Наш обов’язок полягає в тому, щоб підштовхнути Росію до перемовин на умовах поваги до міжнародного права", — додав французький лідер.
Нагадаємо, 15 листопада Шольц вперше за два роки провів розмову з Путіним. Він закликав російського диктатора зупинити війну.
Згодом Шольц зазначив, що диктатор РФ не змінив своїх позицій щодо війни проти України.
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