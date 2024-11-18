Макрон не планирует звонить Путину после разговора Шольца

Макрон ответил, при каком условии готов позвонить Путину
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет звонить российскому диктатору Владимиру Путину после канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, он готов поговорить с ним только в случае "соответствующего контекста".
Об этом сообщает BFMTV.
Макрон не позвонит Путину
"В контексте, я считаю, понятно, что намерения президента Путина заключаются в усилении этих боевых действий, мы видели это в течение нескольких недель", — подчеркнул Макрон.
Однако он не исключает телефонного разговора с Путиным, но только тогда, когда будет "соответствующий контекст". Макрон отметил, что думает об украинском народе, его армии и лидерах.
"Мы должны выполнять свои обязательства перед украинцами. Наш долг заключается в том, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам на условиях уважения к международному праву", — добавил французский лидер.
Напомним, 15 ноября Шольц впервые за два года провел разговор с Путиным. Он призвал российского диктатора остановить войну.
Впоследствии Шольц отметил, что диктатор РФ не изменил своих позиций по войне против Украины.
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