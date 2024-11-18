Макрон не планирует звонить Путину после разговора Шольца

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет звонить российскому диктатору Владимиру Путину после канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, он готов поговорить с ним только в случае "соответствующего контекста".

Об этом сообщает BFMTV.

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"В контексте, я считаю, понятно, что намерения президента Путина заключаются в усилении этих боевых действий, мы видели это в течение нескольких недель", — подчеркнул Макрон.

Однако он не исключает телефонного разговора с Путиным, но только тогда, когда будет "соответствующий контекст". Макрон отметил, что думает об украинском народе, его армии и лидерах.

"Мы должны выполнять свои обязательства перед украинцами. Наш долг заключается в том, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам на условиях уважения к международному праву", — добавил французский лидер.

Напомним, 15 ноября Шольц впервые за два года провел разговор с Путиным. Он призвал российского диктатора остановить войну.

Впоследствии Шольц отметил, что диктатор РФ не изменил своих позиций по войне против Украины.