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Зеленский созвонился с Шольцом — обсудили разговор с Путиным

29 ноября 2024 13:37
Карина Приходько - Редактор
Владимир Зеленский 29 ноября поговорил с Шольцом — детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Немецкий политик рассказал о деталях своего звонка российскому диктатору Владимиру Путину. 

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

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"Провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и поблагодарил за лидерство в помощи Украине системы ПВО — очень эффективные "петриоты" и IRIS-T, которые уже спасли тысячи жизней", — отметил Зеленский.

Он поблагодарил канцлера за готовность и дальше поддерживать Украину, в частности нашу оборону против российской агрессии и нашу устойчивость. Кроме того, лидеры обсудили, какие двусторонние шаги и шаги партнеров могут усилить Украину.

Украинский лидер отметил важность того, чтобы давление на Россию увеличивалось и чтобы украинские позиции крепли, потому что именно это будет заставлять Россию к настоящему миру.

"Канцлер Германии также рассказал о деталях своего звонка Путину. Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", — добавил Зеленский.

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Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 15 ноября впервые за два года позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину.

Комментируя этот разговор, Шольц сказал, что он "был неприятным, но необходимым".

Также канцлер Германии заявил, что Путин не изменил своей позиции по поводу войны против Украины.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Олаф Шольц ПВО война в Украине

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