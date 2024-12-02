Зеленский и Шольц посетили центр производства беспилотников

Зеленскому и Шольцу демонстрируют беспилотник. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц осмотрели беспилотники, которые отечественные специалисты производят в сотрудничестве с немецкими коллегами. В их числе воздушные и наземные беспилотники, а также системы управления.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 2 декабря.

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"Воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления. Оружие, которое помогает нашим защитникам. И очень важно, что такое оружие Украина производит и в сотрудничестве с Германией", — рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что вместе с канцлером Олафом Шольцом, который сегодня, 2 декабря прибыл в Киев, осмотрел беспилотники с умным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей.

Представители компаний-производителей рассказали Зеленскому и Шольцу о характеристиках воздушных и наземных беспилотных систем, а также об особенностях их применения.

Главам государств также продемонстрировали примеры боевого применения отечественных средств поражения с компьютерным видением, автоматическими системами целеуказания и донаведения.

"Благодарю всех, кто вовлечен в эту работу. Спасибо Германии за такую важную поддержку нашего оборонного потенциала", — отметил Зеленский.

Шольц и Зеленский рассматривают компоненты беспилотников. Фото: Офис президента

Зеленский и Шольц в центре производства беспилотников. Фото: Офис президента

Шольц с системой управления дроном в руках. Фото: Офис президента

Шольц и Зеленский осматривают беспилотную пушку. Фото: Офис президента

Также мы писали, что Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Вместе с Зеленским они посетили раненых бойцов.