Візит Шольца в Україну 2 грудня — що заявив канцлер Німеччини про допомогу та Путіна

Візит Шольца в Україну — що заявив канцлер Німеччини про допомогу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, здійснив візит до Києва. Він розповів, як його країна допомагає Україні у війні проти російських окупантів.
Про це Олаф Шольц сказав на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент Новини.LIVE.
Заяви Шольца про допомогу Україні
Канцлер зазначив, що часто зідзвонюється із Зеленським. За його словами, Німеччина є на боці України.
"Росія продовжує обстрілювати українську енергетику. Ми надали екстрену допомогу для відновлення української енергетики, а також Німеччина є першою країною у Європі і другою у світі після США взагалі за рівнем допомоги", — зазначив Шольц.
Він повідомив, що ця сума становить 28 мільярдів євро. Загалом було надано п'ять ЗРК IRIS-T, три Patriot та 50 установок Gepard. Шольц зазначив, що ця військова допомога надійшла з деталями та ракетами.
"Військова допомога з боку Німеччини для України буде посилюватися. Німеччина має велику витримку, і це є також сигнал для Путіна, який у війні проти України не досяг своїх цілей. Україна та нація змужніли за час цієї війни", — додав канцлер Німеччини.
Нагадаємо, 2 грудня Шольц здійснив неоголошений візит до Києва, щоб підтвердити підтримку України у війні з Росією.
Також Зеленський та Шольц оглянули безпілотники, створені спільно українськими та німецькими фахівцями.
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