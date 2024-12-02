Візит Шольца в Україну 2 грудня — що заявив канцлер Німеччини про допомогу та Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, здійснив візит до Києва. Він розповів, як його країна допомагає Україні у війні проти російських окупантів.

Про це Олаф Шольц сказав на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Заяви Шольца про допомогу Україні

Канцлер зазначив, що часто зідзвонюється із Зеленським. За його словами, Німеччина є на боці України.

"Росія продовжує обстрілювати українську енергетику. Ми надали екстрену допомогу для відновлення української енергетики, а також Німеччина є першою країною у Європі і другою у світі після США взагалі за рівнем допомоги", — зазначив Шольц.

Він повідомив, що ця сума становить 28 мільярдів євро. Загалом було надано п'ять ЗРК IRIS-T, три Patriot та 50 установок Gepard. Шольц зазначив, що ця військова допомога надійшла з деталями та ракетами.

"Військова допомога з боку Німеччини для України буде посилюватися. Німеччина має велику витримку, і це є також сигнал для Путіна, який у війні проти України не досяг своїх цілей. Україна та нація змужніли за час цієї війни", — додав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, 2 грудня Шольц здійснив неоголошений візит до Києва, щоб підтвердити підтримку України у війні з Росією.

Також Зеленський та Шольц оглянули безпілотники, створені спільно українськими та німецькими фахівцями.