Визит Шольца в Украину 2 декабря — что заявил канцлер Германии о помощи и Путине

Визит Шольца в Украину — что заявил канцлер Германии о помощи
Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, совершил визит в Киев. Он рассказал, как его страна помогает Украине в войне против российских оккупантов.
Об этом Олаф Шольц сказал на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент Новини.LIVE.
Заявления Шольца о помощи Украине
Канцлер отметил, что часто созванивается с Зеленским. По его словам, Германия находится на стороне Украины.
"Россия продолжает обстреливать украинскую энергетику. Мы предоставили экстренную помощь для восстановления украинской энергетики, а также Германия является первой страной в Европе и второй в мире после США вообще по уровню помощи", — отметил Шольц.
Он сообщил, что эта сумма составляет 28 миллиардов евро. Всего было предоставлено пять ЗРК IRIS-T, три Patriot и 50 установок Gepard. Шольц отметил, что эта военная помощь поступила с деталями и ракетами.
"Военная помощь со стороны Германии для Украины будет усиливаться. Германия имеет большую выдержку, и это также сигнал для Путина, который в войне против Украины не достиг своих целей. Украина и нация возмужали за время этой войны", — добавил канцлер Германии.
Напомним, 2 декабря Шольц совершил необъявленный визит в Киев, чтобы подтвердить поддержку Украины в войне с Россией.
Также Зеленский и Шольц осмотрели беспилотники, созданные совместно украинскими и немецкими специалистами.
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