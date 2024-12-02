Зеленский назвал количество встреч с Шольцом за время полномасштабной войны

Зеленский назвал количество разговоров с Шольцом за время войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения 17 раз встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Также стороны 30 раз созванивались.
Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с Олафом Шольцом в Киеве в понедельник, 2 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.
Помощь Германии для Украины
Зеленский отметил, что сегодня Шольц совершил первый двусторонний визит в Украину во время полномасштабного вторжения российских оккупантов.
По его словам, Германия стала самым крупным поставщиком военной помощи среди европейских партнеров, в частности, укрепляя и продолжая усиливать украинскую ПВО.
Напомним, Шольц поделился, как Германия поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами.
Однако Шольц не ответил на просьбу Киева о ракетах Taurus и не упомянул о пути Украины к НАТО.
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