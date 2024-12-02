Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Шлях України до НАТО та ракети Taurus — що Шольц сказав у Києві arrow

Шлях України до НАТО та ракети Taurus — що Шольц сказав у Києві

2 грудня 2024 16:53
Аркадій Пастула - Редактор
Шольц в Україні 2 грудня — канцлер Німеччини не згадав про ракети Taurus
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи з візитом в Україні, не відреагував на прохання Києва надати ракети Taurus. Крім того, він не згадав про шлях країни до НАТО.

Про це стало відомо з пресконференції Олафа Шольца з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 2 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Потреби України у війні

Шольц розповів, що говорив із Зеленським про те, як Україна може вести перемовини із позиції сили. Також темою була послідовність підтримки України на шляху до ЄС. Однак канцлер Німеччини жодного разу не згадав про шлях України до НАТО.

Журналісти на пресконференції запитували про ракети Taurus, але Шольц не згадав про них. Він акцентував, що Німеччина надає дуже багато допомоги Україні та забезпечила шість українських бригад.

Нагадаємо, Шольц розповів, як Німеччина допомагає Україні у війні проти російських окупантів.

Також Зеленський разом із Шольцом відвідали поранених військових. Наразі бійці проходять лікування та реабілітацію. 

Європейський союз Німеччина НАТО Україна Олаф Шольц Taurus

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:13 В Одесі люди в формі жорстко затримали чоловіка — що відомо

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

16:53 Шлях України до НАТО та ракети Taurus — що Шольц сказав у Києві

16:37 Візит Шольца в Україну — що заявив канцлер Німеччини про допомогу

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

16:27 У Миколаєві знесли одразу три радянських пам'ятники — подробиці

16:24 Зеленський і Шольц відвідали центр виробництва безпілотників

16:04 У матчі Серії А футболіст знепритомнів і був госпіталізований

16:01 Нові флагмани на Android почнуть отримувати батареї на 8000 мАг

15:58 Нова хвиля подорожчання — що буде з цінами на продукти в грудні

17:13 В Одесі люди в формі жорстко затримали чоловіка — що відомо

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

16:53 Шлях України до НАТО та ракети Taurus — що Шольц сказав у Києві

16:37 Візит Шольца в Україну — що заявив канцлер Німеччини про допомогу

16:27 У Миколаєві знесли одразу три радянських пам'ятники — подробиці

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

16:24 Зеленський і Шольц відвідали центр виробництва безпілотників

16:04 У матчі Серії А футболіст знепритомнів і був госпіталізований

16:01 Нові флагмани на Android почнуть отримувати батареї на 8000 мАг

15:58 Нова хвиля подорожчання — що буде з цінами на продукти в грудні

15:57 ВПО у 2025 році — що зміниться для переселенців

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК