Шольц в Україні 2 грудня — канцлер Німеччини не згадав про ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи з візитом в Україні, не відреагував на прохання Києва надати ракети Taurus. Крім того, він не згадав про шлях країни до НАТО.

Про це стало відомо з пресконференції Олафа Шольца з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 2 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Шольц розповів, що говорив із Зеленським про те, як Україна може вести перемовини із позиції сили. Також темою була послідовність підтримки України на шляху до ЄС. Однак канцлер Німеччини жодного разу не згадав про шлях України до НАТО.

Журналісти на пресконференції запитували про ракети Taurus, але Шольц не згадав про них. Він акцентував, що Німеччина надає дуже багато допомоги Україні та забезпечила шість українських бригад.

Нагадаємо, Шольц розповів, як Німеччина допомагає Україні у війні проти російських окупантів.

Також Зеленський разом із Шольцом відвідали поранених військових. Наразі бійці проходять лікування та реабілітацію.