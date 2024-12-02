Шольц в Украине 2 декабря — канцлер Германии не упомянул о ракетах Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц, находясь с визитом в Украине, не отреагировал на просьбу Киева предоставить ракеты Taurus. Кроме того, он не упомянул о пути страны в НАТО.

Об этом стало известно с пресс-конференции Олафа Шольца с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 2 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Шольц рассказал, что говорил с Зеленским о том, как Украина может вести переговоры с позиции силы. Также темой была последовательность поддержки Украины на пути в ЕС. Однако канцлер Германии ни разу не упомянул о пути Украины в НАТО.

Журналисты на пресс-конференции спрашивали о ракетах Taurus, но Шольц не упомянул о них. Он акцентировал, что Германия оказывает очень много помощи Украине и обеспечила шесть украинских бригад.

Напомним, Шольц рассказал, как Германия помогает Украине в войне против российских оккупантов.

Также Зеленский вместе с Шольцом посетили раненых военных. Сейчас бойцы проходят лечение и реабилитацию.