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Путь Украины в НАТО и ракеты Taurus — что Шольц сказал в Киеве

2 декабря 2024 16:53
Аркадий Пастула - Редактор
Шольц в Украине 2 декабря — канцлер Германии не упомянул о ракетах Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц, находясь с визитом в Украине, не отреагировал на просьбу Киева предоставить ракеты Taurus. Кроме того, он не упомянул о пути страны в НАТО.

Об этом стало известно с пресс-конференции Олафа Шольца с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 2 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Шольц рассказал, что говорил с Зеленским о том, как Украина может вести переговоры с позиции силы. Также темой была последовательность поддержки Украины на пути в ЕС. Однако канцлер Германии ни разу не упомянул о пути Украины в НАТО.

Журналисты на пресс-конференции спрашивали о ракетах Taurus, но Шольц не упомянул о них. Он акцентировал, что Германия оказывает очень много помощи Украине и обеспечила шесть украинских бригад.

Напомним, Шольц рассказал, как Германия помогает Украине в войне против российских оккупантов.

Также Зеленский вместе с Шольцом посетили раненых военных. Сейчас бойцы проходят лечение и реабилитацию.

Европейский союз Германия НАТО Украина Олаф Шольц Taurus

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