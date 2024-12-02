Візит Шольца до Києва — Зеленський у зверненні підбив підсумки зустрічі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський підсумував візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Київ у понеділок, 2 грудня. За його словами, це була одна з найдовших двосторонніх зустрічей — більш ніж дві з половиною години.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні.

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Сторони обговорили всю тематику, яка має значення для України та Німеччини. Основне — це ППО, посилення захисту неба.

Зеленський зазначив, що Німеччина вже лідер у цьому і загалом у підтримці в Європі. Загалом Берлін надав допомоги на майже 30 мільярдів євро.

"Хочу подякувати канцлеру персонально і всій Німеччині, усьому німецькому народові, який так принципово з нами. Для нас в Україні важливо, щоб рівень німецької підтримки не зменшувався і надалі. Це буде найважливіший та вчасний сигнал усім іншим нашим партнерам", — наголосив глава держави.

На зустрічі з Шольцом він домовився, що Німеччина буде з Україною надалі саме так, як потрібно, незалежно від того, що буде відбуватись у глобальній політиці.

Нагадаємо, Зеленський пояснив необхідність ракет Taurus для країни. Він прокоментував дзвінок Шольца до російського диктатора Володимира Путіна.

Також Шольц поділився подробицями про підтримку, яку Німеччина надає Україні у боротьбі проти російської агресії.