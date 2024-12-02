Дзвінок Шольца Путіну та ракети Taurus — ключові заяви Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський розповів потреби країни у ракетах Taurus. Також він відреагував на дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путін.

Про це український лідер сказав на пресконференції з Олафом Шольцом у Києві у понеділок, 2 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Постачання ракет Taurus

"Ми постійно працюємо, щоб погляди Німеччини та України щодо постачання Taurus було більше спільного", — наголосив глава держави.

У нього запитали, як би ці ракети допомогли Україні. Зеленський наголосив, що тоді бійці ЗСУ змогли б вражати більше військових цілей російських окупантів.

Розмова Шольца з Путіним

Український лідер зазначив, що Шольц заздалегідь попередив про дзвінок Путіну.

Зеленський підкреслив, що не підтримує стратегію Шольца в цьому питанні, оскільки вважає, що ізоляція Путіна, як санкційна, так і дипломатична, зміцнює Україну та ослаблює Росію.

Президент вважає, що один дзвінок може стати початком серії переговорів.

Допомога Україні від Німеччини

Зеленський повідомив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення Німеччина виділила для України 28 млрд євро допомоги.

За його словами, наразі не вистачає систем ППО, щоб захистити всі необхідні обʼєкти.

Закінчення війни в Україні

Глава держави наголосив, що плани України незмінні, а саме — бути сильнішими, щоб закінчити війну наступного року.

Зеленський зазначив, що країна сподівається на незмінність політики США щодо допомоги, однак наразі необхідно в Європі думати про те, як можна посилити Київ.

За словами українського лідера, однією з тем його розмови з Шольцом було питання довіри до різних європейських країн.

Нагадаємо, Зеленський різко висловився щодо того, на що повинна піти Росія, зазначивши, що "бажано на три букви".

Також глава держави розповів, що протягом осені російські окупанти випустили по Україні 347 ракет різних типів.