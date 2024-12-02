Звонок Шольца Путину и ракеты Taurus — ключевые заявления Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал потребности страны в ракетах Taurus. Также он отреагировал на звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с Олафом Шольцом в Киеве в понедельник, 2 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Поставка ракет Taurus

"Мы постоянно работаем, чтобы взгляды Германии и Украины относительно поставок Taurus было больше общего", — подчеркнул глава государства.

У него спросили, как бы эти ракеты помогли Украине. Зеленский отметил, что тогда бойцы ВСУ смогли бы поражать больше военных целей российских оккупантов.

Разговор Шольца с Путиным

Украинский лидер отметил, что Шольц заранее предупредил о звонке Путину.

Зеленский подчеркнул, что не поддерживает стратегию Шольца в этом вопросе, поскольку считает, что изоляция Путина, как санкционная, так и дипломатическая, укрепляет Украину и ослабляет Россию.

Президент считает, что один звонок может стать началом серии переговоров.

Помощь Украине от Германии

Зеленский сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения Германия выделила для Украины 28 млрд евро помощи.

По его словам, сейчас не хватает систем ПВО, чтобы защитить все необходимые объекты.

Окончание войны в Украине

Глава государства подчеркнул, что планы Украины неизменны, а именно — быть сильнее, чтобы закончить войну в следующем году.

Зеленский отметил, что страна надеется на неизменность политики США по помощи, однако сейчас необходимо в Европе думать о том, как можно усилить Киев.

По словам украинского лидера, одной из тем его разговора с Шольцом был вопрос доверия к различным европейским странам.

Напомним, Зеленский резко высказался по поводу того, на что должна пойти Россия, отметив, что "желательно на три буквы".

Также глава государства рассказал, что в течение осени российские оккупанты выпустили по Украине 347 ракет разных типов.